Президент Монголии принимает участие в саммите мировых лидеров на COP26 в Великобританию

CentralAsia (MNG) - 31 октября президент Монголии У. Хурэлсух отбыл для участия во Всемирном саммите лидеров: 26-я Конференция ООН по изменению климата (COP26), которая состоится в Глазго, Великобритания, 1-2 ноября 2021 года.

Президент У. Хурэлсух выступит с заявлением о позиции Монголии по борьбе с глобальным потеплением и изменением климата и проведет двусторонние встречи с г-ном Ибрагимом Тиау, Исполнительным секретарем Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), Янником Глемареком, исполнительным директором Зеленого фонда. Климатический фонд, Аксель ван Троценбург, вице-президент Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, Масацугу Асакава, президент Азиатского банка развития, а также главы государств и правительств некоторых стран.

Борьба с обезлесением, электромобили и правила торговли на рынке эмиссионных квот – о чем мировые лидеры собираются договариваться на климатическом саммите ООН в Глазго.

Конференция ООН по изменению климата (COP26, КС-26), открывающаяся 31 октября 2021 года в шотландском Глазго, как полагают эксперты, может стать для мировых промышленных держав последним шансом согласовать меры, которые позволят затормозить процесс глобального потепления на планете.

Конференция ООН по изменению климата – 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября–12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго.

Мероприятие изначально должно было состояться в ноябре 2020 года и было перенесено из-за пандемии коронавируса. Это решение было принято Бюро КС совместно с представителями Великобритании и Италии – Председателями Конференции.

Перенос сроков встречи сможет обеспечить полноценную работу делегаций Сторон и предоставит им больше времени на подготовку к этому крайне важному мероприятию. Мы продолжим работать со всеми участниками переговорного процесса по климату для наращивания амбициозности климатических целей, укрепления климатической устойчивости и снижения выбросов парниковых газов.

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