В Монголии инициирован законопроект о снижении платы за законопослушных водителей

CentralAsia (MNG) - Некоторые депутаты, в том числе Т. Аюурсайхан, Ш. Адишаа, Б. Жаргалмаа, Ж. Чинбурэн и М. Оюунчимэг, передали в среду спикеру парламента Г. Занданшатару проект новой редакции Закона о страховании ответственности водителей. Цель закона - обеспечить владельцам автомобилей обязательное страхование ответственности водителя, возместить ущерб жизни, здоровью и имуществу в результате дорожно-транспортных происшествий, а также защитить права потерпевших.

В 2020 году количество транспортных средств, имеющих право на обязательное страхование ответственности водителя в Монголии, составляло около 900 000, из которых 650 000 были застрахованы по обязательному страхованию ответственности водителя. В прошлом году количество водителей, попавших в дорожно-транспортные происшествия, составило 27 983 человека.

В период с 2012 по 2020 год было собрано в общей сложности 230,5 млрд тугриков страховых премий, и 231 201 человек получил компенсацию в размере 121,9 млрд тугриков. Иными словами, по словам инициаторов законопроекта, страховые компании тратят на компенсацию только половину своего дохода.

Проект изменения предусматривает, что некоммерческие юридические лица будут нести ответственность за обязательное страхование ответственности водителя без участия государства. Также предусмотрена компенсация без привлечения сотрудников ГИБДД в случае гибели или здоровья граждан в результате дорожно-транспортных происшествий.

В соответствии с действующим законодательством, владелец транспортного средства застрахован от ответственности, но его семья и друзья не застрахованы, если они попадают в аварию во время управления транспортным средством, поскольку они не указаны в договоре страхования. Поэтому инициаторы законопроекта считают необходимым изменить это положение.

Законопроект отражает возможность электронного страхования без личного обращения в страховую компанию и снижает плату для водителей, которые строго соблюдают правила дорожного движения и не вызывают дорожно-транспортных происшествий.

Он также предусматривает новые правила, такие как включение представителей водителей в советы директоров юридических лиц, занимающихся обязательным страхованием ответственности водителей.

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