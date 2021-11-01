экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Монголии принял посла Канады

CentralAsia (MNG) -  29 октября Президент У. Хурэлсух принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Монголии Екатерину Ивкофф.

На встрече посол Катерина Ивкофф подтвердила свою приверженность тесному сотрудничеству для расширения монголо-канадских отношений и сотрудничества и поддержки общенациональной кампании «Один миллиард деревьев», инициированной президентом.

Отметив активно развивающееся сотрудничество Монголии и Канады в политике, экономике и других областях, президент У. Хурэлсух заявил, что будет оказывать всестороннюю поддержку в качестве президента в укреплении двусторонних дружественных отношений и их превращении в всеобъемлющее партнерство.

Они взаимно выразили удовлетворение успешной реализацией проектов Канадской программы помощи в целях развития и своим ценным вкладом в социально-экономическое развитие Монголии, подчеркнув при этом расширение двустороннего сотрудничества в области обороны и важную роль Монголии в миротворческих операциях ООН.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в борьбе с изменением климата и опустыниванием, сокращении выбросов парниковых газов, лесном хозяйстве, возобновляемых источниках энергии и образовании, а также внедрении канадского опыта, технологий и инноваций.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Лидер «Талибана» впервые появился на публике
  • В Узбекистана 11-летняя девочка скончалась после укола «Цефтриаксона»
  • В России вновь антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com