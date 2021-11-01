Президент Монголии принял посла Канады

CentralAsia (MNG) - 29 октября Президент У. Хурэлсух принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Монголии Екатерину Ивкофф.

На встрече посол Катерина Ивкофф подтвердила свою приверженность тесному сотрудничеству для расширения монголо-канадских отношений и сотрудничества и поддержки общенациональной кампании «Один миллиард деревьев», инициированной президентом.

Отметив активно развивающееся сотрудничество Монголии и Канады в политике, экономике и других областях, президент У. Хурэлсух заявил, что будет оказывать всестороннюю поддержку в качестве президента в укреплении двусторонних дружественных отношений и их превращении в всеобъемлющее партнерство.

Они взаимно выразили удовлетворение успешной реализацией проектов Канадской программы помощи в целях развития и своим ценным вкладом в социально-экономическое развитие Монголии, подчеркнув при этом расширение двустороннего сотрудничества в области обороны и важную роль Монголии в миротворческих операциях ООН.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в борьбе с изменением климата и опустыниванием, сокращении выбросов парниковых газов, лесном хозяйстве, возобновляемых источниках энергии и образовании, а также внедрении канадского опыта, технологий и инноваций.

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