Демонстрационная зона местного экономического сотрудничества Китай-ШОС в Циндао открывает первый зарубежный инвестиционный фонд

CentralAsia (MNG) - На форуме 2021 года по финансовому сотрудничеству и развитию рынков капитала между Китаем и ШОС, который открылся в Цзяочжоу, Циндао, 28 октября, в Демонстрационной зоне экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества, которая расположена в зоне экономического и технологического развития Цзяочжоу, открыла ​первый зарубежный инвестиционный фонд.

Этот фонд является первым фондом QDLP в рамках схемы квалифицированного местного ограниченного партнерства (Qualified Domestic Limited Partnership - QDLP)Ц индао. QDLP -—это пилотная программа, разработанная местными властями Китая с целью облегчения трансграничного распределения активов. Это позволяет глобальным управляющим активами получать женьминьби от инвесторов в Китае для инвестирования в зарубежные традиционные и альтернативные активы, такие как хедж-фонды, фонды прямых инвестиций и REIT. Циндао была выделена квота в 3 миллиарда долларов США на пилотирование схемы QDLP.

Демонстрационная зона экономического сотрудничества Китая и ШОС будет управлять фондом в сотрудничестве с Sino-Russian Energy Investment Private Equity Fund Management (Qingdao) Co Ltd. На форуме она также подписала соглашения с Казахстанским международным финансовым центром в Астане, CICC Capital и другими. организации по управлению внутренним и зарубежным капиталом, чтобы начать сотрудничество в продвижении трансграничных потоков капитала, - сообщают монгольские СМИ

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