Недавно отремонтированный Центр развития студентов в аймаке Өмнөговь готов к работе

CentralAsia (MNG) - Студенты и преподаватели ТиПО Политехнического колледжа аймака Өмнөговь отремонтировали здание Центра развития студентов в ходе 11 практических занятий — собственными силами, и теперь Центр развития студентов предлагает помещения для индивидуальной карьеры, здоровья, психологического консультирования, а также для совместной работы и внеклассных мероприятий для студентов.

Центром будет управлять студенческий отдел при сотрудничестве со Студенческим советом.

Студенты совета участвовали в обучении и посетили аналогичные центры совместной работы в Улан-Баторе, где у них была возможность встретиться и поделиться своим видением с г-ном Дейвом Престоном, первым секретарем посольства Австралии.

По заказу BMZ проект cTVET финансируется правительствами Германии, Австралии и Кореи и реализуется GIZ.

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