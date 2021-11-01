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Впервые монгольские дальнобойщики прибыли в Чехию

CentralAsia (MNG) -  По данным Министерства дорог и транспорта, в этом месяце монгольские перевозчики совершили свою первую автомобильную перевозку в Чешскую Республику Европейского Союза. Четыре автомобиля ООО «Монтрансавто» и ООО «Хар Анар» Монголии покинули КПП Эрээн, Китай, с масками, медицинскими перчатками, оборудованием и другим транзитным грузом 11 окятбря и доставлены в Чехию 23 окятбря.

В настоящее время Монголия имеет правительственное соглашение о международных автомобильных перевозках с 11 странами, включая Россию, Китай, Казахстан, Украину, Турцию, Беларусь, Кыргызстан, Латвию, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Венгрию и Литву.

19 августа 2021 года в Любляне, Республика Словения, обе стороны подписали «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Республики Словения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов». С подписанием соглашения монгольские перевозчики смогут осуществлять международные перевозки в 12 стран по соглашению.

Во внешнеторговом обороте Монголии министерство наладило автомобильное транспортное сотрудничество с несколькими странами-членами ЕС, такими как Польша, Чешская Республика, Грузия, Словакия, Федеративная Республика Германии, Хорватия, Италия и Австрия, и работает над достижением соглашения о развитии с их правительствами.

Монголия установила дипломатические отношения с Европейским союзом в 1989 году, а в 2011 году провозгласила Европейский союз своем «третьим соседом» и развивает отношения и сотрудничество со их государствами-членами.

Основные статьи экспорта Монголии в Европейский Союз включают кишку, шерсть, кашемир, текстиль, войлок, ковры, меха, кожу, золото, драгоценные металлы и монгольский гэр (юрта). В основном импортирует из ЕС машины, оборудование, фармацевтические препараты, медицинское оборудование, инструменты, косметику, алкоголь, вино, шоколад, чай, овощные консервы, фрукты и орехи.

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