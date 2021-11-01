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Новоназначенные послы Монголии прошли обучение этике

CentralAsia (MNG) -  Четыре члена правительства встретились с журналистами, чтобы представить финансовую информацию, отраженную в Государственном бюджете на 2022 год. Журналист задал вопрос министру иностранных дел Б. Батцэцэгу о том, что послы из Монголии причастны к незаконному обороту наркотиков и незаконной деятельности и каковы их обязанности.

Министр иностранных дел Б. Батцэцэг ответила: «Я хотела бы ответственно сказать, что никаких проблем, связанных с незаконной деятельностью послов, не возникало с тех пор, как я была назначена министром иностранных дел. В июле правительство назначило послов в 23 страны, 22 из них были утверждены президентом Монголии У. Хурэлсухом и вручены верительные грамоты. Новоназначенные послы в течение последних 2-3 месяцев участвовали в обучении правилам и этике дипломатической службы. Я также подписала специальное соглашение с послами».

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