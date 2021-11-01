Генерал-майор ГУЧС Монголии Г.Ариунбуян посетил в Калмыкию

CentralAsia (MNG) - Делегация Монголии во главе с начальником Государственного управления по чрезвычайным ситуациям генерал-майором Г.Ариунбуяном приняла участие в 18-м заседании Совместной монголо-российской комиссии по сотрудничеству в предотвращении промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, состоявшемся 27 октября - 28 в Элисте, Калмыкия.

С российской стороны возглавил заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации (МЧС России) И.П. Во встрече приняли участие Денисов и глава Калмыкии Бату Хасиков.

Во время заседания обсуждались не только вопросы противодействия природным катаклизмам, но и борьбы с COVID-19.

«Коронавирус оказал сильное влияние на мир. Монголия принимает все меры для борьбы с вирусом. Однако, появляются новые штаммы — вирус мутирует. Самым прогрессивным методом противостояния вирусу остается вакцинация. Сейчас в Монголии 69% населения получили первый компонент вакцины», — отметил Руководитель Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии генерал-майор Ариунбуян Гомбожав.

Глава Калмыкии Бату Хасиков акцентировал внимание присутствующих на словах Ариунбуяна Гомбожав. «Я хочу поблагодарить присутствующих руководителей за продвижение идеи вакцинации среди своих сотрудников и их родных. Хочу подчеркнуть слова господина Ариунбуяна: новые штаммы коронавируса стали агрессивнее. Поэтому отношение к вакцинации должно быть еще более внимательным и ответственным», — сказал Бату Хасиков.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения