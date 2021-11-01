ТЭО Steppe Gold продлевает срок эксплуатации золотого рудника АТО в Монголии

CentralAsia (MNG) - По данным Steppe Gold, технико-экономическое обоснование золотого проекта АТО в Монголии продлило срок службы рудника на 10,5 лет до 12,5 лет.

Производство первого концентрата ожидается в четвертом квартале 2023 года. Предполагаемая добыча за первые пять лет работы рудника составляет 106 000 унций золотого эквивалента.

В рамках Фазы 2 расширения, которая в настоящее время находится в стадии реализации, Steppe Gold установила стационарную дробилку мощностью 2,5 миллиона тонн в год с планами по переработке 2,2 миллиона тонн в год.

Ожидается, что извлечение золота составит 79%, в то время как Steppe Gold планирует увеличить этот показатель за счет установки производства углерода в целлюлозе (CIP) или выщелачивания углерода (CIL) в ближайшие несколько лет.

Хвостохранилище рудника будет включать начальную пусковую камеру объемом 3,6 млн т, рассчитанную на первые 18 месяцев добычи. Steppe Gold увеличит объем до 14,8 млн тонн при средней годовой пропускной способности 2,38 млн тонн в год. Компания планирует увеличивать размер на ежегодной основе, но может изменить это на увеличение раз в два года.

Хвостохранилище было построено в соответствии с директивами Австралийского национального комитета по крупным плотинам и Глобального отраслевого стандарта по управлению хвостохранилищами.

Чистая приведенная стоимость после уплаты налогов при ставке дисконтирования 5% составляет 232 миллиона долларов США, IRR — 67%, срок окупаемости — три года.

Первоначальные капитальные затраты на карьер составляют 128 миллионов долларов США, с оценкой эксплуатационных расходов в 668 миллионов долларов США в течение всего срока эксплуатации рудника.

Steppe Gold продолжит геологоразведочные работы на золото-серебряном месторождении Мөнгө (серебро с монгольского).

Доказанные и вероятные запасы на АТО составляют 26,4 млн тонн при 1,86 г / т золотого эквивалента, 1,14 г / т золота, 11,18 г / т серебра, 0,46% свинца и 0,78% цинка.

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