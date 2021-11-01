В Монголии популяция аргали увеличилась до 4095

CentralAsia (MNG) - По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), поголовье овец аргали, находящегося под угрозой исчезновения в Западной Монголии, увеличилось до 4095.

Учет аргали, вида диких баранов, обитающих на западной границе Монголии с Россией, проводился с 2019 по октябрь этого года в монгольских аймаках Баян-Өлгий и Увс.

В мире существует девять подвидов аргали. Среди них алтайский аргали, в основном обитающий в Монголии и сопредельных странах. Учитывая сокращение общей популяции аргали, они находятся на грани исчезновения. Впервые региональная популяция аргали превысила 4 тысячи особей.

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