экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии популяция аргали увеличилась до 4095

CentralAsia (MNG) -  По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), поголовье овец аргали, находящегося под угрозой исчезновения в Западной Монголии, увеличилось до 4095.

Учет аргали, вида диких баранов, обитающих на западной границе Монголии с Россией, проводился с 2019 по октябрь этого года в монгольских аймаках Баян-Өлгий и Увс.

В мире существует девять подвидов аргали. Среди них алтайский аргали, в основном обитающий в Монголии и сопредельных странах. Учитывая сокращение общей популяции аргали, они находятся на грани исчезновения. Впервые региональная популяция аргали превысила 4 тысячи особей.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Ашхабад выразил готовность к диалогу и сотрудничеству с правительством талибов
  • Россия наращивает войска у границы с Украиной - СМИ
  • Президент Монголии принимает участие в саммите мировых лидеров на COP26 в Великобританию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com