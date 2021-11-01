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В Монголии за сутки выявлено 921 случая COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 921 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 361 505.

Из них 667 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 254 случаев были выявлены в регионах стран, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 7 577 пациентов находятся в легком, 6 456 — в тяжелом, 2 058 — в критическом и 360 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 11 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 672.

Коронавирус в Монголии
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