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Двое граждан Узбекистана пытались нелегально вывезти $370 тысяч в Кыргызстан

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали двух жителей Ферганской области, пытавшихся нелегально вывезти более $370 тысяч в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Узбекистана.

Отмечается, что один из злоумышленников намеревался вывезти валюту в Кыргызстан на своем автомобиле. Однако он был задержан представителями силового ведомства.

Позднее удалось вычислить и его сообщника. В настоящее время против правонарушителей возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.

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