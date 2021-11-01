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Узбекистан первым в Центральной Азии присоединился к Международному союзу охраны природы

CentralAsia (UZ) -  По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Узбекистан стал членом Международного союза охраны природы - МСОП.

Как сообщается, Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к союзу, и 92-й страной в мире.

Международный союз охраны природы был создан в 1948 году по инициативе ЮНЕСКО. На сегодняшний день в союзе 91 государство-член и 120 государственных организаций.

Согласно официальному заявлению, участие в объединении позволит Узбекистану привлекать гранты Глобального экологического фонда и Зеленого климатического фонда на экологические проекты, а также разрабатывать стратегические документы в области охраны природы.

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