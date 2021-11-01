Ашхабад выразил готовность к диалогу и сотрудничеству с правительством талибов

CentralAsia (TM) - Туркменистан, как соседнее государство, глубоко заинтересован в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа, решении противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами.

Об этом в ходе встреч в Кабуле заявил заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, передает МИД этой страны.

Туркменская делегация во главе с Мередовым прибыла в Афганистан 30 октября по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи с председателем временного правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом Мередов отметил, что туркменская сторона выражает свою готовность к конструктивному диалогу и тесному сотрудничеству с новыми государственными органами Афганистана.

Затем состоялась встреча главы МИД Туркменистана с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

«В ходе конструктивной беседы министры рассмотрели приоритетные вопросы двусторонней повестки в области политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Выражена целесообразность активизации диалога официальных и деловых кругов двух стран в целях наращивания потенциала многопланового взаимодействия», - говорится в сообщении МИД Туркменистана.

Согласно сообщению, подчеркнута необходимость дальнейшей интенсификации двусторонних и многосторонних контактов, нацеленных на эффективную реализацию крупных энергетических, коммуникационных и транспортных проектов с участием Афганистана.

В этой связи обсуждены актуальные вопросы по претворению в жизнь проектов транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и высоковольтной линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

«Туркменская сторона еще раз подчеркнула, что Туркменистан, как непосредственная соседняя страна, глубоко заинтересована в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа», - информирует внешнеполитическое ведомство.