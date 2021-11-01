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Ученый объяснил, почему привитые заражаются коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Привитые заражаются, потому что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», - сказал он.

Гинцбург пояснил, что, как правило, через шесть—восемь месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на второй—четвертый день после заражения, что слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, отметил ученый.

Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться.

Глава Центра Гамалеи ранее также указывал, что повторную вакцинацию от коронавируса лучше всего проходить через полгода. Ученый отметил, что шесть месяцев — это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту.

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