Разработчик «Спутника V» сообщил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых

CentralAsia (CA) - Никаких нареканий по поводу побочных действий российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет даже среди тех, кто уже ревакцинировался. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

Так, отвечая на вопрос, как люди переносят вакцинацию «Спутником V», когда делают прививку в третий раз, Гинцбург заявил: «Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет».

Ранее Гинцбург сообщил агентству, что иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.