Лидер «Талибана» впервые появился на публике - СМИ

Хайбатулла Ахундзада

CentralAsia (CA) - Верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада впервые появился на публике с момента установления контроля над группировкой. Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Welle.

Его отсутствие в общественной сфере вызвало слухи о его роли в новом правительстве «Талибана», сформированном в середине августа, также появились слухи о его смерти.

По словам представителей террористической группировки, 30 октября Ахундзада посетил медресе «Дарул Улум Хакима» в южном афганском городе Кандагар. Он обратился к своим сторонникам, «храбрым солдатам и ученикам», говорится во вступлении, распространенном в социальных сетях «Талибана». Как уточняется, речь лидера талибов несла лишь «религиозный посыл» и не содержала политических заявлений.

«Пусть бог вознаградит угнетенный народ Афганистана, который 20 лет боролся с неверными и угнетателями. Мое намерение здесь - молиться за вас, а вы молитесь за меня», - сказал Ахундзада в 10-минутной аудиозаписи.

Также он сказал, что представителям «Талибана» предстоит большое испытание по восстановлению страны.

В издании сообщили, что СМИ не предоставили ни фотографий, ни видео его выступления, которое проходило под усиленной охраной.

Хайбатулла Ахундзада, религиозный деятель, возглавляет «Талибан» с тех пор, как его предшественник Ахтар Мансур был убит в результате удара американского беспилотника в 2016 году. Он является высшим авторитетом во всех политических, религиозных и военных делах боевой группировки. В рядах талибов он считается скорее духовным лидером, чем военным командиром.