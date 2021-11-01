экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Умер создатель популярного десерта тирамису

CentralAsia (CA) -  В городе Тревизо на севере Италии в возрасте 93 лет ушел из жизни известный ресторатор Адо Кампеол, которого называли «отцом» десерта тирамису. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший губернатор области Венето Лука Дзайя.

Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie, где в начале 1970-х годов и появился десерт тирамису. По словам Кампеола, рецепт появился на свет в результате случайной ошибки его жены и шеф-повара. Однако тирамису сумело быстро завоевать популярность сначала по всей Италии, а затем и в других странах.

Блюдо было официально добавлено в меню ресторана в 1972 году, но так и не было запатентовано семьей. В печати оно появилось только в 1981 году в одном из номеров журнала Veneto, посвященного еде и вину.

«С Альдо Кампеолом, который скончался сегодня в возрасте 93 лет, Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды и вина, которая также будет сиять там. Альдо, его очень долгая деятельность в качестве ресторатора и его Beccherie прошли через десятилетия лучших традиций Тревизо», - написал в Twitter президент региона Венето Лука Зайя.

Тирамису - это многослойный десерт, приготовленный из печенья «дамские пальчики», крепкого кофе, маскарпоне, яиц, сахара, вина «Марсала», рома и какао-порошка. Тирамису в переводе с итальянского означает «подними меня», что, скорее всего, относится к двум кофеиносодержащим ингредиентам, входящим в состав этого блюда, - кофе и какао.

Название десерта в переводе с итальянского языка означает «тяни меня наверх». В переносном смысле это можно понять как «подбодри меня».

print
  • Президент Монголии принял посла Канады
  • Бердымухамедов сел за руль «Камаза» и провел тест-драйв (фото)
  • Впервые монгольские дальнобойщики прибыли в Чехию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com