Умер создатель популярного десерта тирамису

CentralAsia (CA) - В городе Тревизо на севере Италии в возрасте 93 лет ушел из жизни известный ресторатор Адо Кампеол, которого называли «отцом» десерта тирамису. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший губернатор области Венето Лука Дзайя.

Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie, где в начале 1970-х годов и появился десерт тирамису. По словам Кампеола, рецепт появился на свет в результате случайной ошибки его жены и шеф-повара. Однако тирамису сумело быстро завоевать популярность сначала по всей Италии, а затем и в других странах.

Блюдо было официально добавлено в меню ресторана в 1972 году, но так и не было запатентовано семьей. В печати оно появилось только в 1981 году в одном из номеров журнала Veneto, посвященного еде и вину.

«С Альдо Кампеолом, который скончался сегодня в возрасте 93 лет, Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды и вина, которая также будет сиять там. Альдо, его очень долгая деятельность в качестве ресторатора и его Beccherie прошли через десятилетия лучших традиций Тревизо», - написал в Twitter президент региона Венето Лука Зайя.

⚫️ Con Aldo Campeol, scomparso oggi all’età di 93 anni, Treviso perde un’altra stella della sua storia enogastronomica, che brillerà anche lassù. Aldo, la sua lunghissima attività di ristoratore, e le sue Beccherie, hanno attraversato decenni della trevigianità migliore. pic.twitter.com/fSNoTIAfQC — Luca Zaia (@zaiapresidente) October 30, 2021

Тирамису - это многослойный десерт, приготовленный из печенья «дамские пальчики», крепкого кофе, маскарпоне, яиц, сахара, вина «Марсала», рома и какао-порошка. Тирамису в переводе с итальянского означает «подними меня», что, скорее всего, относится к двум кофеиносодержащим ингредиентам, входящим в состав этого блюда, - кофе и какао.

Название десерта в переводе с итальянского языка означает «тяни меня наверх». В переносном смысле это можно понять как «подбодри меня».