В Казахстане за сутки выявили 1395 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 206;
- Павлодарская область — 198;
- город Нур-Султан — 151;
- Северо-Казахстанская область — 143;
- Карагандинская область — 138;
- Акмолинская область — 120;
- Костанайская область — 115;
- Восточно-Казахстанская область — 95;
- Алматинская область — 86;
- Актюбинская область — 37;
- Западно-Казахстанская область — 29;
- Кызылординская область — 26;
- Атырауская область — 20;
- Туркестанская область — 13;
- город Шымкент — 9;
- Жамбылская область — 7;
- Мангистауская область — 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 940 612 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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