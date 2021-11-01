В Казахстане за сутки выявили 1395 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 206;

- Павлодарская область — 198;

- город Нур-Султан — 151;

- Северо-Казахстанская область — 143;

- Карагандинская область — 138;

- Акмолинская область — 120;

- Костанайская область — 115;

- Восточно-Казахстанская область — 95;

- Алматинская область — 86;

- Актюбинская область — 37;

- Западно-Казахстанская область — 29;

- Кызылординская область — 26;

- Атырауская область — 20;

- Туркестанская область — 13;

- город Шымкент — 9;

- Жамбылская область — 7;

- Мангистауская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 940 612 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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