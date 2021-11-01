экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявили 1395 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 206;

- Павлодарская область — 198;

- город Нур-Султан — 151;

- Северо-Казахстанская область — 143;

- Карагандинская область — 138;

- Акмолинская область — 120;

- Костанайская область — 115;

- Восточно-Казахстанская область — 95;

- Алматинская область — 86;

- Актюбинская область — 37;

- Западно-Казахстанская область — 29;

- Кызылординская область — 26;

- Атырауская область — 20;

- Туркестанская область — 13;

- город Шымкент — 9;

- Жамбылская область — 7;

- Мангистауская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 940 612 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Россия наращивает войска у границы с Украиной - СМИ
  • В Казахстане за сутки выявили 1395 случаев коронавируса
  • Разработчик «Спутника V» сообщил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com