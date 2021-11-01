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Южная Корея может возобновить въезд трудовых мигрантов из Узбекистана, прошедших вакцинацию

CentralAsia (UZ) -  Глава представительства Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана Хайрулла Умаров провел встречу с вице-президентом службы развития человеческих ресурсов Южной Кореи, передает пресс-служба ведомства.

На встрече был поднят вопрос о поэтапном восстановлении процессов трудовой миграции. В начале была предоставлена подробная информация о снижении ежедневных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане, а также о видах вакцин, доступных в стране.

По данный южнокорейской стороны, в настоящее время планируется частичное возобновление притока трудовых мигрантов из Узбекистана. При этом, в первую очередь, предполагается включить граждан, которые работали на предприятиях в Южной Корее в течение 4 лет и 10 месяцев, а также прошедших полную вакцинацию.

В свою очередь, было отмечено, что строгое соблюдение карантинных правил играет важную роль в обеспечении регулярного въезда трудовых мигрантов в Южную Корею.

Помимо этого, Узбекистан и Южная Корея подпишут соглашение о свободной торговле. Как стало известно, между странами сформирован пакет новых инвестиционных проектов.

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