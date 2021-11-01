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Страны Центральной Азии вошли в «десятку» мирового рейтинга личной безопасности женщин

CentralAsia (UZ) -  Объединенные Арабские Эмираты стали мировым лидером в области обеспечения личной безопасности для женщин. Как говорится в исследовании Джорджтаунского университета, женщины в ОАЭ ощущают себя в большей безопасности, чем в любой другой стране мира.

В топ-10 рейтинга вошли также Армения, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Рейтинг «Женщины, мир и безопасность» составляется на протяжении трех лет. В этом году 98,5% женщин, проживающих в ОАЭ, заявили, что чувствуют себя в безопасности, когда гуляют ночью в одиночестве по своим районам.

Опрос проводился среди девушек и женщин старше 15 лет. Исследователи отметили, что чувство безопасности играет решающую роль в мобильности женщины и влияет на ее способности искать возможности за порогом своего дома.

Задача исследования – подчеркнуть, как меняется мир, когда женщины получают равноправный доступ к рабочим местам, имеют возможность принимать участие в процессе принятия решений и участвуют в разрешении конфликтов.

В июле 2021 года Объединенные Арабские Эмираты заняли второе место в рейтинге самых безопасных стран мира, составленном журналом Global Finance.

В рейтинге учитывались три фундаментальных фактора: наличие военных конфликтов или мирной жизни, личная безопасность, риск стихийных бедствий, а также факторы, связанные с пандемией COVID-19. ОАЭ стали одним из лидеров рейтинга в том числе благодаря активной прививочной кампании.

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