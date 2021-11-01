В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 18 человек

CentralAsia (KZ) - Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 1 ноября.
Как передает оперативный штаб, лечение от КВИ продолжают получать 46 492 человека (40 793+ и 5 699 КВИ-), из них в стационарах находятся 8412, на амбулаторном уровне – 38 080.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 590;
- в состоянии крайней степени тяжести – 149;
- на аппарате ИВЛ – 94.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 ноября 2021 года
30.10.2021 года зафиксировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 57 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 79 652, летальных случаев – 5036, выздоровевших – 68 917.