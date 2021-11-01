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Армия Узбекистана заняла первое место в Центральной Азии, - рейтинг

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан занял 51 место в мире и первое место в Центральной Азии в обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021.

По данным рейтинга, армия Узбекистана среди стран Центральной Азии заняла верхнюю строчку. Казахстан занял 61 место, Афганистан – 75, Туркменистан – 86, Кыргызстан – 93, Таджикистан – 99.

Сопоставимыми по военной мощи с Узбекистаном странами в 2021 году являются Беларусь, Марокко и Португалия.

Среди государств бывшего СССР Узбекистан расположился на четвертой позиции, пропустив вперед только армию России (2-е место), Украины (25-я строчка), Беларуси (50-е место).

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