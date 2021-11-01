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В Узбекистане ужесточили наказание за нарушение хранения персональных данных

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности.

Согласно новому закону, в Узбекистане ужесточена ответственность за нарушение требований по защите персональных данных.

Несоблюдение требований по сбору, систематизации и хранению персональных данных в технических средствах и базах данных, расположенных в Узбекистане при обработке персональных данных граждан с использованием информационных технологий, в том числе в интернете, влечет наложение штрафа на граждан в 7 БРВ (1 млн 890 тысячи сумов или $175), на должностных лиц - в 50 БРВ (13 млн 500 тысяч сумов или $1300).

Кроме того, в соответствии с поправкой в Уголовный кодекс, в случае повторного совершения нарушения в течение года после применения административного наказания применяется одна из следующих мер: штраф в размере до 150 БРВ (до 40 млн 500 тысяч сумов или $3700); лишение определенного права на срок до 3 лет; исправительные работы до 2 лет.

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