Синоптики Казахстана представили прогноз погоды на ноябрь

CentralAsia (KZ) - «Казгидромет» представил прогноз погоды на ноябрь.

«В начале первой декады на севере, востоке и в центре Казахстана, с 3 ноября в южных регионах страны, в конце декады – в северо-западной половине республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега, с туманами, гололедными явлениями, усилением ветра (в северной половине с низовой метелью)», – сообщили в «Казгидромете».

3-4 ноября большая часть республики будет под влиянием обширного холодного антициклона, смещающегося с районов Карского моря, прогнозируется морозная, по-настоящему зимняя, погода (за исключением западных регионов) с понижением температуры воздуха:

- на западе Казахстана ночью от 0...+8°С до -5...+2°С, днем от +10...+18°С до 0...+10°С;

- в северо-западной половине, в центре и на востоке страны ночью от -5...+5°С до -5...-15°С, - - на крайнем востоке до -20°С, днем от +2...+8°С до -3...-10°С;

- на юге и юго-востоке РК ночью от -3...+5°С до -1...-13°С, днем от +10...+16°С до -5...+3°С.

Но уже с середины периода ожидается постепенное повышение температурного фона.

В первой половине второй декады погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон, в связи с чем ожидается неустойчивый ее характер: вновь пройдут осадки (преимущественно в виде снега), с порывистым ветром, метелью. Затем с проникновением холодных воздушных масс с районов ЕТР предполагается понижение температурного фона в конце второй, в начале и в конце третьей декады.

На севере, северо-западе, востоке и в центре республики в самые холодные дни столбики термометров, возможно, опустятся в ночные часы до -17...-25°С, днем до -8...-13°С, а на западе, юге и юго-востоке страны – ночью до -5...-17°С, днем до -2...-7°С.

При ослаблении морозов в северной половине страны в дневные часы температура воздуха будет в пределах слабоположительных значений, в южной половине воздух прогреется до +3...+12°С.

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