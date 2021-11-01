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Шавкат Мирзиеев в 2022 году посетит Венгрию с официальным визитом

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в следующем 2022 году посетит Венгрию с официальным визитом. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает УзА.

«Уверен, что в следующем году я смогу лично встретить господина президента в Будапеште в рамках официального визита, который предоставит еще одну возможность для углубления наших отношений», - отметил он в праздничном поздравлении Мирзиёеву с победой на выборах президента.

В конце марта этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Узбекистан с официальным визитом. Стороны подписали свыше 10 различных документов по развитию сотрудничества.

По итогам переговоров президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Виктор Орбан также подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Венгрией.

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