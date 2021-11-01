В Узбекистане женщина и ее двое детей погибли в результате отравления угарным газом

CentralAsia (UZ) - В ночь с 28 на 29 октября женщина и двое ее несовершеннолетних детей скончались от отравления угарным газом в Ургутском районе Самаркандской области.

Сообщается, что 29 октября к женщине приехала подруга. Войдя в дом, она увидела женщину и троих детей, лежащих без сознания на полу. Затем их доставили в ближайшую больницу.

В результате отравления женщина и ее дети (11-летняя девочка и 5-летний мальчик) скончались. Третий ребенок (9-летний мальчик) находится в реанимации областного медицинского объединения в критическом состоянии.

По делу ведется расследование.