За сутки в Узбекистане выявлено менее 300 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 31 октября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 186244. В течение прошедших суток зафиксирован 281 новый случай, сообщает Минздрав РУз.

Больные с диагнозом пневмония не зарегистрированы (всего 27638).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1325 летальных исхода).

За день выздоровели 370 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 182045) и 13 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 26145).