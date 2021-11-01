экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане выявлено менее 300 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 31 октября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 186244. В течение прошедших суток зафиксирован 281 новый случай, сообщает Минздрав РУз.

Больные с диагнозом пневмония не зарегистрированы (всего 27638).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1325 летальных исхода).

За день выздоровели 370 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 182045) и 13 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 26145).

Новости по теме:

print
  • Президент Монголии принял посла Канады
  • Генерал-майор ГУЧС Монголии Г.Ариунбуян посетил Калмыкию
  • Израиль нанес ракетный удар по объектам ПВО Сирии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com