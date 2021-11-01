Президент Татарстана опубликовал видео с повзрослевшим алабаем, подаренным Бердымухамедовым
- Туркменистан, общество
- 12:50, 01 ноября 2021
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CentralAsia (TM) - Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое видео с туркменским алабаем Акдусом.
Щенка весной текущего года главе Татарстана подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Минниханов назвал пса Акдусом, что в переводе с татарского означает «Белый друг».