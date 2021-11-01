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Президент Татарстана опубликовал видео с повзрослевшим алабаем, подаренным Бердымухамедовым

CentralAsia (TM) -  Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое видео с туркменским алабаем Акдусом.

Щенка весной текущего года главе Татарстана подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Минниханов назвал пса Акдусом, что в переводе с татарского означает «Белый друг».

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