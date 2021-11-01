Во второй половине недели в Узбекистане резко похолодает до -10

CentralAsia (UZ) - По всей территории Узбекистана в начале недели ожидается сухая, безветренная и относительно теплая погода. К середине дня воздух прогреется до 15-17°. Такая погода продлится до середины недели, сообщает Узгидромет.

В четверг погода по Узбекистану резко изменится. Причиной этому будет холодный и слабовлажный антициклон арктического происхождения, который зайдет на территорию Узбекистана с Урала. 4 ноября местами по республике возможны дожди. В горных районах осадки пройдут в виде дождя и снега. По северу республики осадков не ожидается. Днем 4 ноября температура воздуха понизится до 3-8° тепла, что на 12-15° ниже нормальных значений для начала месяца.

С вторжением фронта вторжения местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

5 ноября холодный антициклон охватит всю страну. Осадки сохранятся лишь в отдельных горных районах. Температура воздуха в ночные часы понизится до 3-5° мороза, по северу до 7-10° мороза, днем температура не будет превышать 3-8° тепла.