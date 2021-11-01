экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во второй половине недели в Узбекистане резко похолодает до -10

CentralAsia (UZ) -  По всей территории Узбекистана в начале недели ожидается сухая, безветренная и относительно теплая погода. К середине дня воздух прогреется до 15-17°. Такая погода продлится до середины недели, сообщает Узгидромет.

В четверг погода по Узбекистану резко изменится. Причиной этому будет холодный и слабовлажный антициклон арктического происхождения, который зайдет на территорию Узбекистана с Урала. 4 ноября местами по республике возможны дожди. В горных районах осадки пройдут в виде дождя и снега. По северу республики осадков не ожидается. Днем 4 ноября температура воздуха понизится до 3-8° тепла, что на 12-15° ниже нормальных значений для начала месяца.

С вторжением фронта вторжения местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

5 ноября холодный антициклон охватит всю страну. Осадки сохранятся лишь в отдельных горных районах. Температура воздуха в ночные часы понизится до 3-5° мороза, по северу до 7-10° мороза, днем температура не будет превышать 3-8° тепла.

print
  • Президент Монголии принял посла Канады
  • Узбекистан первым в Центральной Азии присоединился к Международному союзу охраны природы
  • Шавкат Мирзиеев в 2022 году посетит Венгрию с официальным визитом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com