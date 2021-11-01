Таджикистан и Кыргыгзстан провели в Душанбе переговоры по границе

CentralAsia (TJ) - В столице Таджикистана Душанбе состоялись переговоры по кыргызско-таджикской границе.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров Кыргызстана, встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации государственной границы проходила с 25 по 30 октября. О результатах заседаний не сообщается, но, по данным правительства Кыргызстана, «встреча прошла в духе дружбы и взаимопонимания». В правительстве сообщили, что стороны договорились провести следующую встречу рабочих групп на территории Кыргызстана.

После кровопролитного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана, произошедшего в конце апреля, стороны провели несколько встреч топографических групп на территории двух стран, по итогам которых подписаны протоколы. Бишкек и Душанбе не раскрывают какие-либо деталей документов. Однако в июле стало известно, что за проведенные к тому времени три встречи стороны согласовали 40 километров границы.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970–980 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519.

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