В Австралии разработали новый метод вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) - Ученые из австралийского Университета Квинсленда разработали метод проведения вакцинации против COVID-19 с помощью пластырей. Об этом сообщается на сайте SciTechDaily.

Изобретение использует пластырь с микрочипами высокой плотности (HD-MAP), который после нанесения на кожу запускает тысячи микроскопических реакций. По словам ведущего исследователя проекта Дэвида Мюллера, испытания COVID-пластыря на мышах продемонстрировали более быструю иммунную реакцию. Ученые заявляют, что им удалось нейтрализовать многочисленные штаммы вируса, в том числе альфа и бета.

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Исследователи утверждают, что вакцина удобна в хранении и не требует соблюдения холодовой цепи, как другие препараты. Утверждается, что открытие может стать большой поддержкой для развивающихся стран.

По расчетам ученых, стоимость пластыря не будет превышать цену обычного шприца с дозой вакцины. Теперь разработчики надеются представить эту технологию миру и ищут возможности финансирования, чтобы как можно скорее провести клинические испытания.