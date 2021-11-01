Эрдоган отменил поездку в Глазго из-за отсутствия высокого уровня безопасности

- Азия и мир, политика
- 14:47, 01 ноября 2021
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в Глазго на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Как передает турецкая газета Yeni Şafak, визит был отменен из-за проблем с безопасностью.
Так, власти Британии отказались обеспечить турецкому политику высокий протокол безопасности, как у президента США Джо Байдена.
По данным газеты, встреча американского и турецкого президентов должна была состояться именно в Глазго, но ее «в последнюю минуту» перенесли в Рим. Политики действительно провели переговоры на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20). Они в том, числе обсудили, поставки новых самолетов F-16 из Вашингтона в Анкару.
Конференция ООН открылась 31 октября и продлится по 12 ноября в Шотландии, Глазго.