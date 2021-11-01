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В Узбекистане создадут техникумы культурного наследия  

CentralAsia (UZ) -  На базе Шахрисабзского, Маргиланского и Хивинского колледжей туризма и сервиса с 2022/2023 учебного года будут созданы техникумы туризма и культурного наследия. Об этом говорится в указе президента, подписанном 30 октября этого года.

Документом также предусмотрено создание на базе Ташкентского колледжа туризма и сервиса столичного филиал университета «Шелковый путь».

Согласно указу, Международный университет туризма «Шелковый путь» был переименован в Международный университет туризма и культурного наследия «Шелковый путь».

Отмечается, что ежегодно университету будет выделяться 85 мест для обучения в магистратуре на основе государственного гранта для граждан стран-участниц ШОС, СНГ и Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Для иностранного профессорско-преподавательского состава и соискателей университета в качестве служебного жилья будет выделено 20 жилых помещений.

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