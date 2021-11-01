Лавров призвал не допустить «перелива» терроризма из Афганистана в Центральную Азию

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал главной задачей для России недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии. Об этом он заявил в эфире программы Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24».

«Прежде всего это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить «перелива» террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана», - заявил глава МИД.

Министр подчеркнул, что стабильность в этих государствах особенно важна для Москвы.

«Для нас главное - это их стабильность, потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим», — пояснил он.

В начале августа на фоне вывода из Афганистана американских войск движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики взяли Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. В ночь на 31 августа Афганистан покинули последние американские военные, положив конец 20-летнему присутствию США в стране.

В начале сентября талибы огласили состав временного правительства. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который был министром иностранных дел во время первого правления «Талибана» и находится под санкциями ООН c 2001 года.