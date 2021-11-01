В России третий день подряд выявили более 40 тыс. заразившихся COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрирован 40 401 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Суточный прирост держится выше 40 тыс. человек третий день подряд.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 619 (9,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 554 192 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 209,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 570 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 996 569 человек.