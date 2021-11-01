Путин не выступит на саммите по климату в Глазго

CentralAsia (CA) - Возможность участия президента России Владимира Путина в саммите по климату в Глазго в формате видеоконференции не предусмотрена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Действительно, президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия по средствам видеоконференции», — сообщил представитель Кремля. По его словам, в рамках саммита по климату будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованию, для которой Путин уже записал видеообращение.

По его словам, темы выступления президента России Владимира Путина на саммите в Глазго и на встрече G20, в частности, климатические вопросы, во многом будут перекликаться.

«Выступая на «двацдатке» президент получил возможность и реализовал ее, подробно изложил подходы российской стороны», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что Путин не полетит на саммит по климату, однако российская сторона будет там представлена. При этом Россия изучала возможность выступления в формате видеоконференции.

Конференция по климату в шотландском Глазго пройдет с 31 октября по 12 ноября.