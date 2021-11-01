С граждан Узбекистана на границе Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана требуют взятки - СМИ

CentralAsia (UZ) - По сообщениям местных СМИ, должностные лица на границе соседних стран незаконно вымогают деньги у граждан Узбекистана, выезжающих в Шымкент в Казахстане, Худжанд в Таджикистане и Ош в Кыргызстане.

По данным изучившего ситуацию корреспондента издания Kun.uz, наибольшая «ставка» на пограничных постах, соединяющих три страны, установлена на границе с Таджикистаном. На пограничном пункте «Ойбек» таджикские пограничники взимают по 150-200 сомони (150 000-200 000 сумов или $14-$20) с граждан Узбекистана, отмечает издание.

«Для этого используют очень простой, но выматывающий нервы метод», - пишет издание. А именно, узбекистанцы вынуждены ждать по несколько часов в нейтральной зоне. В результате у них нет другого выбора, кроме как договориться с пограничником у ворот и дать ему указанную сумму. Согласованная сумма будет также передана врачу, работающему на пограничном посту.

На КПП «Дустук» в Кыргызстане «ставка» за пересечение границы начинается от 50 000 узбекских сумов ($5). И здесь врач выступает посредником при получении взятки.

Казахстанский таможенник, работающий на посту «Жибек жолы» довольствовался 175 тенге (4400 сумов или $0,5), полученными от журналиста, одетого «под мигранта».

Журналисты издания также раскритиковали тот факт, что с каждого проходящего через пост «Гишткуприк» (узбекско-казахская граница - прим.ред.) взимается по 100 тысяч сумов (около $10) за экспресс-тест на коронавирус. Даже те, у кого уже есть сертификат ПЦР, обязаны платить эту сумму.

«На наш взгляд, обязательная практика экспресс-тестирования на коронавирус на пограничном пункте «Гишткуприк» должна быть отменена, поскольку это не более чем вымогательство денег у людей, которые материально и без того пострадали во время пандемии», - говорится в публикации издания.