В Таджикистане в середине недели ожидается резкая смена погоды, - синоптики
- Таджикистан, погода
- 16:04, 01 ноября 2021
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CentralAsia (TJ) - Агентство по гидрометеорологии Таджикистана прогнозирует резкое ухудшение погоды с середины текущей недели.
По данным синоптиков, 4 и 5 ноября в республике ожидается резко неустойчивая погода, в долинах пройдут дожди, в горных районах осадки (дождь, снег), 5 ноября местами, за исключением Согдийской области, сильные с ухудшением видимости.
В отдельных районах ожидается усиление ветра до 13-18 м/с.
4 ноября ожидается понижение дневной температуры на 7-10 градусов. 5 и 6 ноября местами за исключением ГБАО, ожидается туман.
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