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В Таджикистане в середине недели ожидается резкая смена погоды, - синоптики

CentralAsia (TJ) -  Агентство по гидрометеорологии Таджикистана прогнозирует резкое ухудшение погоды с середины текущей недели.

По данным синоптиков, 4 и 5 ноября в республике ожидается резко неустойчивая погода, в долинах пройдут дожди, в горных районах осадки (дождь, снег), 5 ноября местами, за исключением Согдийской области, сильные с ухудшением видимости.

В отдельных районах ожидается усиление ветра до 13-18 м/с.

4 ноября ожидается понижение дневной температуры на 7-10 градусов. 5 и 6 ноября местами за исключением ГБАО, ожидается туман.

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