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ЮНИСЕФ передал Туркменистану 5400 дезинфекторов и более 600 тысяч масок

CentralAsia (TM) -  ЮНИСЕФ передал Туркменистану 5400 дезинфекторов для рук «для поддержки эффективных мер инфекционного контроля и гигиены». Об этом организация сообщила на своей странице в Instagram.

3400 дезинфекторов рук переданы Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, а 2000 – Министерству образования. Затем дезинфекторы на общую сумму $132 тысячи будут распределены по медицинским учреждениям и школам по всему Туркменистану.

9 октября ЮНИСЕФ передал Минздраву 618.250 хирургических масок на сумму $200 тысяч в рамках реализации Странового плана готовности и реагирования на острые инфекционные заболевания.

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