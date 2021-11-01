Ученые доказали, что эффективность третьей дозы вакцины Pfizer снижает смертность от коронавируса на 81%

CentralAsia (CA) - Специалисты Исследовательского института Клалит в Израиле и Гарвардского университета США определили эффективность третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech против дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

Результаты исследования доказывают, что третья доза вакцины предотвращает тяжелые исходы, связанные с COVID-19, уже через неделю после вакцинации, – говорится в статье.

В научной работе рассказывается, что данный эксперимент проводился с 30 июля 2021 года по 23 сентября 2021 года. Это совпало с четвертой волной коронавирусной инфекции в Израиле, во время которой вариант Delta (B.1.617.2) стал доминирующим штаммом в стране.

«Были проанализированы данные 728 321 человека в возрасте 12 лет и старше, которые получили третью дозу вакцины BNT162b2. Каждого пациента сопоставили с человеком, получившим только две вакцины», – добавили эксперты.

Ученые выяснили, что по сравнению с теми, кто получил только две дозы пятью месяцами ранее, у пациентов, получивших три дозы вакцины, риск госпитализации, связанной с COVID-19, был на 93% ниже, риск тяжелого заболевания COVID-19 снижался на 92%, а риск смерти, связанной с COVID-19, был ниже на 81%. При этом эффективность вакцины оказалась одинаковой для разных полов, возрастных групп (40-69 и более 70 лет) и не зависела от количества сопутствующих заболеваний.