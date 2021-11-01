Афганистан пообещал Туркменистану «в ближайшее время» начать строительство ТАПИ

CentralAsia (TM) - 30-31 октября туркменская делегация во главе с главой МИД Рашидом Мередовым находилась с рабочим визитом в Афганистане.

По данным TOLO news, в аэропорту Мередова встречал и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки (Amir Khan Muttaqi). Главной темой беседы с высокопоставленными чиновниками стала реализация газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). В частности, на пресс-конференции по итогам переговоров Муттаки заявил, что реализация проекта ТАПИ в Афганистане начнется в ближайшее время.

Кроме того, рассматривались вопросы строительства железных дорог и линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

«Мы обсудили, как усилить уже начатые проекты», – сообщил Мутаки и добавил, что Мередов пригласил его в Туркменистан.

МИД Туркменистана также сообщает, что на прошедшей 30 октября встрече главы МИД двух стран рассмотрели вопросы строительства ТАПИ и ТАП.

На встрече с высокопоставленными лицами Афганистана 31 октября обсуждалась ситуация в сфере безопасности и поставок гуманитарной помощи, а также вопрос активизации строительства ТАПИ, ТАП и железной дороги из Туркменистана в провинции Афганистана.

«Мы хотим, как можно скорее запустить национальные проекты между двумя странами, потому что для их реализации созданы все необходимые условия, в том числе безопасность», – цитирует МИД Туркменистана заместителя председателя правительства Афганистана Абдулсалома Ханафи.

Министр обороны Афганистана Мухаммад Якуб и в.и.о. министра внутренних дел Сираджуддин Хаккани также заявили, что безопасность всех совместных экономических проектов будет обеспечена. «Мы не пожалеем усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры и экономических проектов между двумя странами», – заявил руководитель минобороны Афганистана.

Ранее сообщалось, что 29 сентября и.о. МИД Афганистана Амир Хан Муттаки «детально» обсудил с туркменским послом строительство ТАПИ.

27 октября исполняющий обязанности министра горнорудной промышленности и нефти «Талибана» Мохаммад Иса Ахунд обсудил реализацию ТАПИ с послом Туркменистана Ходжой Овезовым.