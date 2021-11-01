Оксфордский словарь назвал слово 2021 года

CentralAsia (KZ) - Оксфордский словарь назвал слово vax («вакцина», «вакцинация», «вакцинироваться») словом 2021 года. В этом году слово использовалось более чем в 72 раза чаще, чем в 2020 года, говорится на сайте словаря.

«Vax — это наш мир 2021 года. Когда наши лексикографы начали копаться в наших данных корпуса английского языка, быстро стало очевидно, что vax — особенно поразительный термин. Относительно редкое слово в нашем корпусе до этого года, к сентябрю оно встречалось более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году», — говорится в сообщении.

Филологи отметили, что слово породило множество производных, которые используются в неформальных контекстах: сайты вакцинации (vax sites), сертификаты о вакцинации (vax cards), вакцинироваться (get vaxxed) и пройти полную вакцинацию (being fully vaxxed). «Ни одно слово не отражает атмосферу прошлого года лучше, чем vax», — подчеркнули филологи.

В 2020 году Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «белорусский» и другие. Словарь Collins назвал словом 2020 года «локдаун». Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом уходящего года существительное «pandemic» («пандемия»). По версии «Яндекса», словами года стали «карантин», «пропуск» и «Конституция».

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