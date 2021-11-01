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В аэропорту эксклава Сох приземлился первый самолёт (фото)

CentralAsia (UZ) -  Совершен первый испытательный полет в только что построенный аэропорт в эксклаве Сох, сообщила пресс-служба местной администрации.

Новый аэропорт, построенный на территории махалли Навобод Сохского района, принял первый самолёт, прилетевший с испытательным рейсом.

Самолет вылетел из Ферганы в 12:30 по местному времени и приземлился в аэропорту Соха в 13:10.

Первый рейс встретили глава района Саидбахром Сайидмусаев, руководители районных секторов и представители общественности.

Эксперты высоко оценили полет и технические условия, созданные в аэропорту Соха, отмечается в сообщении.

Площадь аэропорта — около семи гектаров, длина взлетно-посадочной полосы – около 700 метров.

Из госбюджета на строительство современного комплекса, который будет включать взлетно-посадочную полосу, зал ожидания, ресторан, точки продаж и зоны отдыха, было выделено 6,8 млрд сумов (около $632 тыс.).

Эксклав относится к Ферганской области Узбекистана и со всех сторон окружен территорией Кыргызстана: здесь в основном живут этнические таджики. В конце мая местные жители вступили в конфликт с соседями в Кыргызстане из-за родника, в результате чего пострадали около двух сотен человек

За участие в беспорядках суд Узбекистана приговорил двух граждан к пяти годам тюрьмы, еще 20 – к ограничению свободы на срок от двух до пяти лет.

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