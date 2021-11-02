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Великобритания приняла сертификат вакцины Монголии

CentralAsia (MNG) -  Власти Соединенного Королевства утвердили версию сертификата вакцины против COVID-19 в Монголии на английском языке, который вступит в силу с 04:00 по Гринвичу в понедельник, 1 ноября.

Это означает, что держатели сертификата не будут обязаны самоизолироваться по прибытии в Великобританию при условии, что они получили одобренные Великобританией вакцины.

Однако любой человек, прибывший в Великобританию вакцинированным либо вакциной, не одобренной Великобританией, либо версией сертификата вакцины на монгольском языке, не будет иметь такого же качества, как полностью вакцинированный, и должен соблюдать правила для непривитых лиц при въезде в Великобританию.

Обратите внимание, что в настоящее время разрешены вакцинации только Oxford Astra Zeneca, Pfizer BioNTech, Moderna и Janssen, а также составов этих вакцин, производимых на других территориях, таких как AstraZeneca Covidshield, AstraZeneca Vaxzevria и Moderna Takeda.

Граждане Монголии в основном прививились вакцинами AstraZeneca Covidshield и Cinopharm. Однако бустерную дозу получают Pfizer BioNTech. Российской вакциной Спутник-V вакцинировано около 40 тысяч человек.

Для этих 40 тысяч человек не действуют разрешение Великобритании.

Кроме того Вьетнам признал сертификат вакцины Монголии. Вьетнам приостановил въезд иностранцев с 22 марта 2020 года из-за вспышки COVID-19, но эта политика не распространяется на дипломатов, официальных лиц, иностранных инвесторов, экспертов и квалифицированных рабочих.

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