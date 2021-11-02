ETT помогает справиться с COVID-19 в Монголии

CentralAsia (MNG) - Erdenes Tavan Tolgoi (ETT), одна из крупнейших горнодобывающих компаний Монголии, помогает смягчить последствия пандемии COVID-19 в Монголии, внося огромный вклад в финансовый сектор и подтверждая свое обязательство продолжать инвестировать в мегапроекты местной инфраструктуры. Горнодобывающий гигант также заключил хорошие торговые соглашения с Китаем, несмотря на препятствия, связанные с COVID.

В прошлом году, столкнувшись с хаосом прерванных процедур цепочки поставок из-за Covid, ETT все же удалось отгрузить внушительные 15,5 миллиона тонн угля, заработав 1,68 триллиона тугриков ($590 млн), включая 1,5 триллиона тугриков ($526.5 млн) выручки от продаж. Флагманская компания также сообщила о чистой прибыли в размере 149,4 миллиарда тугриков ($52.4 млн) и внесла в государственный бюджет 490,1 миллиарда тугриков ($172 млн) в виде налогов и сборов.

Несмотря на то, что ЕТТ не смогли транспортировать уголь в Китай, своего крупнейшего клиента, ей удалось договориться о получении предоплаты за уголь, который будет отгружен, как только откроются границы. Поскольку одним из наиболее серьезных последствий пандемии COVID-19 стали перебои в цепочке поставок и сокращение экспорта и импорта из-за логистических проблем, это представляет собой удачный ход для компании и народа Монголии.

Согласно недавнему опросу, чистый экспорт из Монголии составил 6,2% ВВП страны во втором квартале 2018 года, упав до 1,9% за тот же период в 2021 году. Исследование, проведенное Всемирным банком и Национальным статистическим управлением Монголии за 2020 год. также обнаружили, что 28% монголов можно назвать «бедными», и высказывались опасения, что это число может вырасти примерно до 43%. Рост цен и нехватка товаров оказывают существенное влияние на уровень жизни простых монголов, которые считают, что их покупательная способность снижается.

В Монголии, не имеющей выхода к морю, эта давняя проблема усугубляется закрытием в связи с пандемией нескольких пунктов пересечения границы. Хотя такая ситуация отчасти ожидаема в таких местах, как Монголия, социально-экономические последствия пандемии были необычайно серьезными. Поэтому недавнее распределение дивидендов со стороны ETT весьма приветствуется и играет важную роль в спасении Монголии и ее граждан из все более сложной ситуации.

ЕТТ была названа лучшим монгольским налогоплательщиком 2020 года и входит в сотню крупнейших компаний страны, что является подтверждением ее постоянного вклада в Монголию и ее народ.

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