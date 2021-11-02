Меню Reels и Music Facebook теперь доступно в Монголии

CentralAsia (MNG) - Facebook вчера объявил о запуске Instagram Reels в Монголии. И мы смогли создать короткое видео продолжительностью 15-30 секунд, обогатить его новым набором монгольских и зарубежных песен и отредактировать его по своему желанию. Таким образом, монголы могут выражать себя по-новому и творчески через свои страницы в Facebook и Instagram.

Вы также можете показать своим друзьям созданные вами барабаны с помощью обновленных инструментов и опубликовать их в специальном разделе в Instagram.

Вслед за музыкой в сторис, Instagram запустил в Монголии формат коротких видео — Reels. Это примерный аналог Тик-Ток, только на базе Инсты. Если у вас в приложении нет Рилс, попробуйте его обновить или переустановить.

Instagram Reels — это короткие ролики длинной до 15, 30 или 60 секунд, со звуковым сопровождением.

Кнопка Reels на данный момент стала главной кнопкой в приложении. При нажатии на неё открывается лента коротких роликов, в которой видео подбирает алгоритм Инстаграм. Перемещаться между роликами можно свайпом вверх и вниз.

Также любому ролику можно поставить лайк, написать комментарий, сделать его репост в Директ или сторис.

Важно: Если в подписываетесь на человека в Reels, то вы будете видеть не только его короткие ролики, но и посты, а также сторис.

Кроме того, раздел Reels появится и в профиле пользователя, если опубликован хотя бы один короткий ролик.

На старте этой функции в Монголии, её можно и нужно использовать всем без исключения! Пока в Instagram Reels не перешла часть с блогеров из Тик-Ток, и не появились свои звёздочки — конкуренция за пользователя будет сравнительно не большой. Поэтому стоит ловить момент и набирать аудиторию.

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