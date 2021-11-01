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Казахстан ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола по защите Каспия от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, сообщается на сайте Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

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