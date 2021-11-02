Монголия — ключевой рынок с огромным потенциалом, - гендиректор Tranglo

CentralAsia (MNG) - Партнер Ripple запускает трансграничный платежный коридор в Монголию.

Каждый день мы видим, как традиционные финансовые учреждения изо всех сил пытаются выяснить свою крипто-стратегию, и это понятно. Крипто прошло переломный момент в массовом сознании. Его варианты использования, такие как трансграничные платежи, находятся вне стадии песочницы.

Ripple, финтех-фирма из Сан-Франциско, сыграла жизненно важную роль в трансграничных платежах с использованием криптовалюты, а не традиционных фиатных денег. Сеть финансовых технологий Ripple, RippleNet, или другой ее партнер Tranglo (в котором ей принадлежит 40% акций) взяли под свой контроль денежные переводы по всему миру, - пишет ambcrypto.com.

Ведущий азиатский специалист по трансграничным платежам Tranglo в настоящее время находится в тренде криптовалютных новостей.

Согласно официальному объявлению, Tranglo запустила новый коридор трансграничных платежей в Монголию. Базирующаяся в Сингапуре компания будет делать это «через единое соединение с региональными коридорами и местными партнерами».

В основном для улучшения трансграничных платежей в этом восточноазиатском регионе. Он будет предлагать различные способы оплаты и получения, такие как прямые банковские переводы и получение наличных. Также потенциально возможно использование технологий на основе блокчейна в дальнейшем.

Генеральный директор Tranglo Джеки Ли заявил: «Вхождение в Монголию соответствует нашим планам в этом году. Двигаясь вперед, мы стремимся изменить способ получения денежных переводов монголами, устраняя пробелы в платежах с помощью интеллектуальных соединителей».

Как уже говорилось в прошлом, денежные переводы играют неотъемлемую роль в жизни любого человека во всем мире. Возьмем, к примеру, Монголию. По оценкам Всемирного банка, приток денежных переводов в Монголию составил около 4,2% ВВП страны в 2020 году.

В этом контексте Джеки Ли также высказал мнение: «Монголия — ключевой рынок с огромным потенциалом. В прошлом году он получил около 550 миллионов долларов денежных переводов на фоне глобальной пандемии», - передает crowdfundinsider.com.

Это ясно указывает на необходимость оценки в такой области. Особенно в Азии. В последнее время Ripple и его партнеры сотрудничали с различными местными властями по всему миру, чтобы улучшить международные платежи. Эти регионы включают Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Японию и другие.

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