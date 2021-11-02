Премьер-министр Монголии встретил представителей культуры, искусства, спорта и сферы услуг

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ вчера провел встречу с представителями культуры, искусства, спорта, пищевой промышленности и сферы услуг.

Встреча организована Государственной чрезвычайной комиссией в соответствии с решением возобновить с 1 ноября работу культурных, художественных и спортивных мероприятий. Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Монголии С.Амарсайхан, министр финансов Б.Жавхлан, министр здравоохранения С.Энхболд, министр культуры Ч. Номин и губернатор столицы, мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар.

В ходе встречи премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ заявил, что правительство проводит политику, направленную на защиту как здоровья граждан, так и экономики. Подчеркнув, что текущее повышенное состояние готовности должно быть понижено до «желтого» уровня, когда 50 процентов целевой группы получат третью дозу вакцины против коронавируса, премьер-министр попросил представителей вышеупомянутых секторов работать вместе с Правительством, чтобы призвать гражданам активно включиться в вакцинацию от COVID-19.

По состоянию на 31 октября охват 1-й дозой составляет 69,3 процента, 2-й дозой — 65,8 процента от общей численности населения. 415 012 человек получили 3-ю дозу или ревакцинацию вакцины COVID-19 по всей стране. В настоящее время в Монголии имеется 1,9 миллиона доз вакцины Pfizer и 871 тысяча доз вакцины Verocell.

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